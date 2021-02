Coupe de la CAF: de sérieux tests pour le Raja et le TAS

Raja et TAS. Les deux équipes devront passer un sérieux test durant cette étape finale avant la phase des poules dans la Coupe de la CAF.

Pour le champion en titre et après sa sortie précoce de la Ligue des champions, le Raja devra confirmer sa suprématie face aux Tunisiens de Monastir. Les hommes de Sellami devront, par contre, déjouer la tactique de l’adversaire durant cette rencontre, qui est parmi les défenses les plus solides du championnat tunisien. Face au Raja, l’équipe tunisienne n’aura rien à perdre et devra logiquement tenter de minimiser les dégâts avant le match retour. Il est attendu que les Verts alignent l’équipe type durant cette rencontre et surtout exploiter la très bonne forme de Soufiane Rahimi, élu meilleur joueur dans le CHAN.

L’autre représentant du football national n’est autre que le TAS qui devra affronter cette fois l’un des gros calibre au niveau du football zambien qui est le Nkana. Les Zambiens, qui ont déjà rencontré des équipes marocaines dans leur histoire de participation de la Coupe d’Afrique, notamment le WAC en 1992, connaissent bien leur adversaire. C’est pour dire que l’équipe de Hay Mohammadi n’aura plus l’effet de surprise et devra cette fois défendre la réputation qu’elle a acquise durant les précédents tours de la Coupe de la CAF où elle a enchaîné les victoires. Le TAS, actuellement dirigé par Abderrahim Talib, devra se méfier des attaquants zambiens et surtout éviter les erreurs défensives qui marquent toujours de leur empreinte les résultats du club dans le championnat de la seconde division.

Younes Bennajah