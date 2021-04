Coupe de France: le PSG et Monaco dans le dernier carré

Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se sont qualifiés mercredi soir pour les demi-finales de la Coupe de France, prévues les 11 et 12 mai, en battant respectivement le SCO d’Angers (5-0) et l’Olympique lyonnais (2-0), lors des quarts de finale.

Parisiens et Monégasques rejoignent dans le dernier carré Montpellier et le petit poucet de la compétition, Rumilly-Vallières, club haut-savoyard de 4e division (Nat 2) qui s’est offert mardi un notable de la Ligue 2, Toulouse.

Le PSG a brillé en fin d’après-midi en s’offrant à domicile un festival offensif à une semaine de sa demi-finale de Ligue des champions, contre une néanmoins courageuse équipe angevine (12e de L1). Les réalisation du PSG ont été l’œuvre Mauro Icardi (9e, 68e, 90e), Neymar (65e) et un but contre son camp de Vincent Manceau (23e).

A Lyon, Monaco (3e de L1) a plié un match très tendu contre Lyon en marquant deux buts en dix minutes, par le truchement de Wissam Ben Yedder (54e) et Kevin Volland (61e).

Le tirage au sort prévu dimanche peut réserver au PSG toute sorte d’adversaire: soit un grand nom de L1 avec Monaco, soit une écurie moins prestigieuse de l’élite (Montpellier), soit un Petit Poucet totalement inattendu: Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 2 (D4).

DH