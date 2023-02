Coupe de France: le beau but d’Aboukhlal avec Toulouse FC (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant international marocain du Toulouse FC, Zakaria Aboukhlal, a marqué un but dans la victoire de son équipe 3-1 face au Stade de Reims, mercredi au TFC stadium, pour le compte des huitièmes de finale de la coupe de France.

Le Lion de l’Atlas a inscrit le deuxième but de son équipe à la 34ème minute du jeu.

Lancé dans la profondeur par Spierings, Aboukhlal a profité d’une sortie manquée du gardien de but Diouf pour doubler la mise pour les Toulousains.

Les joueurs de Philippe Montanier ont ouvert le score lorsqu’une frappe déviée par un défenseur est venue percuter la barre avant de rebondir sur le talon du portier Diouf, qui pousse le ballon dans son propre but à la 23ème minute du jeu.

Le troisième but de la rencontre intervient suite à une superbe action collective. Aboukhlal et Desler combinaient sur le côté droit. Van den Boomen était servi et centrait vers le second poteau pour Chaïbi, qui seul au second poteau, pouvait ajuster sa tête et tromper Diouf (3-0, 61’).

Les coéquipiers d’Aboukhlal ont assuré ainsi leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, pour la deuxième fois en trois ans.

S.L