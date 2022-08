Coupe Davis: le Maroc marque son retour au Groupe ll Euro-Afrique

L’équipe nationale de Tennis s’est qualifiée au Groupe ll Euro-Afrique de la Coupe Davis, à l’issue des qualifications du Groupe lll Afrique, tenues du 8 au 13 août courant à Alger.

Le Maroc a décroché son billet pour la Coupe Davis, après avoir vaincu l’équipe du pays hôte, l’Algérie, outre ses deux victoires face au Kenya et à la Namibie.

Dans une déclaration à la MAP, Zakaria Zemrani, membre du comité directeur de la fédération Royale Marocaine de Tennis, a mis en avant l’esprit d’équipe, la cohésion et l’harmonie entre les jeunes joueurs marocains, ce qui leur a permis de maintenir le cap devant leurs adversaires et réaliser un si joli parcours.

M. Zemrani, qui chapeaute la délégation de l’équipe du Maroc à Alger, a loué également le talent et le savoir-faire des éléments nationaux, attribuant ce niveau remarquable aux préparatifs permanents et la mobilisation des moyens humains et logistiques à la hauteur des défis de l’équipe.

L’équipe marocaine est composée de Mehdi Tahiri (capitaine d’équipe), Adam Moundir, Younes Lalami Laâroussi, Yassine Dlimi, Walid Ahouda et Mehdi Benchekroun. Gérée par la Fédération internationale de tennis, la Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions internationales de tennis masculin par équipes.