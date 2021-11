Coupe Davis: le Maroc et le Danemark finissent à égalité (1ère journée)

Le Maroc et le Danemark sont à égalité (1-1) à l’issue de la 1ère journée du groupe II (monde) de la Coupe Davis de tennis, après la défaite de Lamine Ouahab face à August Holmgren, ce samedi au Royal Tennis Club de Marrakech.

Ouahab (813è mondial) s’est incliné sur le score de 2 sets à 1 (6-4, 2-6, 4-6).

Plus tôt dans la journée, Elliot Benchetrit (345è ATP) a offert au Maroc sa première victoire dans cette confrontation, après son succès face à Christian Sigsgaard Petersen (969è mondial) en trois sets 7-6, 3-6 et 6-2.

Deux matches en simple et un en double sont au programme de la deuxième journée, prévue dimanche, pour déterminer le vainqueur de ce face-à-face Maroc/Danemark.

La sélection nationale, emmenée par son capitaine Mehdi Tahiri et qui se compose également d’Adam Moundir et d’Anas Fattar, espère retrouver le groupe I de la Coupe Davis une quatrième fois, après avoir accédé à cette catégorie en 2001, 2002 et 2004.

DM