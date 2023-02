Coupe Davis: Le Maroc bat la Côte d’Ivoire et consolide sa place dans le Groupe Mondial II

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale marocaine de tennis a arraché une précieuse victoire face à la Côte d’Ivoire en remportant trois matchs de suite disputés, samedi et dimanche à Abidjan, dans le cadre des play-offs du Groupe Mondial II de la Coupe Davis.

C’est Adam Moundir qui a ouvert le bal samedi en donnant le premier point au Maroc après sa victoire par 7-5, 4-6 et 7-5 sur l’un des meilleurs tennismen ivoiriens, Coulibaly Eliakim, au bout de 2h42 min de jeu.

Après, ce fut au tour de Elliot Benchetrit d’ajouter le deuxième point de la victoire finale en battant Kouamé Elliot sur les courts de l’International tennis club Sofitel à Abidjan.

Vainqueur tout récemment du Tournoi international de tennis de Doha, Benchetrit a confirmé son talent de grand joueur. Il lui a fallu beaucoup moins de temps que son compatriote (1h27min) et seulement deux petites manches 6-2, 6-2 pour breaker en faveur du Maroc.

En double, le capitaine Mehdi Tahiri a aligné Benchetrit Elliot et Lalami Laaroussi Younes qui ont vaincu, dimanche, Coulibaly Eliakim et Ouattara, Gueninle Abdoul Karim par 6-3 6-4 en 1h26min.

Pour rappel, le Team Marocain est composé de Elliot Benchetrit, Adam moundir, yassine Dlimi, Lalami Laaroussi Younes ainsi que Walid Ahouda. C’est ce même groupe qui a terminé premier lors des qualifications du Groupe 3 le mois d’août dernier à Alger.

Dans une déclaration à la MAP, le capitaine Mehdi Tahiri s’est dit très content après cette belle réalisation de ses joueurs qui ont donné le meilleur d’eux même malgré les conditions climatiques défavorables (chaleur et humidité).

Il a salué dans ce sens la performance, l’esprit d’équipe, la rage de vaincre, la détermination à hisser haut le drapeau national et le professionnalisme dont ont fait preuve les joueurs marocains qui ont signé un parcours sans faute contre leurs homologues ivoiriens.

Selon M. Mehdi Tahiri, l’exploit de l’équipe nationale de football lors de la dernière coupe du Monde au Qatar a servi d’exemple pour les jeunes tennismen marocains en termes d’efficacité, de rigueur, de discipline et de patriotisme pour réussir, aller de l’avant et chercher d’autres victoires afin de monter au Groupe Mondial I de la Coupe Davis, et partant honorer le tennis marocain.

De son côte, Zakaria Zemrani, membre du comité directeur de la Fédération royale marocaine de Tennis (FRMT), a mis en avant l’extrême importance de la victoire remportée par Adam Moundir lors du premier match joué dans le cadre de la rencontre Maroc-Côte d’Ivoire, notant que cette victoire a mis les autres joueurs marocains en confiance et leur a permis de maintenir le cap devant leurs adversaires et réaliser un si joli parcours.

Les Marocains étaient au rendez-vous et ont pu s’imposer devant l’équipe ivoirienne et remporter ce duel, s’est-il réjoui, ajoutant que la délégation marocaine, avec toutes ses composantes (joueurs, entraineur, préparateur physique, kinésithérapeute…) a tout fait pour réaliser cette performance.

MM. Zemrani et Tahiri ont tenu à remercier vivement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette mission, notamment l’ambassadeur de SM le Roi en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, pour son soutien et sa présence tout au long de cette rencontre qui ouvre de larges perspectives à l’équipe marocaine pour accéder au Groupe Mondial I.

LA