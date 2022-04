Coupe d’Angleterre: Liverpool élimine Man.City et file en finale

Liverpool s’est qualifié pour la finale de la coupe d’Angleterre après avoir battu, samedi, Manchester City sur le score de 3 buts à 2 au mythique stade de Wembley.

Moins d’une semaine après leur duel en championnat (2-2), Manchester City et Liverpool ont à nouveau croisé le fer lors d’une confrontation où les Reds se sont montrés supérieurs en première période, finissant les 45 premières minutes sur le score de 3-0. Le défenseur Ibrahima Konaté a mis Liverpool sur la bonne voie dès la 9è minute de jeu en reprenant de la tête un corner d’Andrew Robertson. Huit minutes plus tard, Sadio Mané a mis un profit la maladresse du gardien adverse pour conforter l’avantage de son équipe. Le Sénégalais s’est illustré une nouvelle fois juste avant la pause en venant conclure une belle phase de jeu collectif des Reds, portant l’avance à trois buts. En seconde période, Jack Grealish a ravivé les espoirs des Citizens, en réduisant l’écart dès la reprise (47è), alors que Bernardo Silva a attendu le temps additionnel pour marquer le deuxième but de son équipe (90+1). Deux réalisations qui ne suffiront pas à changer l’issue de la rencontre. Avec cette qualification, Liverpool peut encore espérer réaliser un exploit inédit dans l’histoire du football anglais : remporter les quatre trophées majeurs en une saison.

Les Reds se sont déjà offert la Coupe de la Ligue en février. Deuxièmes du championnat à un point du leader Manchester City, ils sont toujours en lice en Ligue des champions où ils affronteront Villareal. Dans l’autre demi-finale, Chelsea affronte Crystal Palace dimanche, toujours à Wembley, après avoir vécu une douloureuse élimination mardi en Ligue des champions contre le Real Madrid.

S.L. (avec MAP)