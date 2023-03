Coupe arabe: voici quand jouera l’AS FAR (1er tour)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le coup d’envoi du 1er tour de la Coupe du Roi Salmane des clubs 2023 sera donné, lundi soir, après la fin du tour préliminaire et le tirage au sort qui a eu lieu la semaine dernière à Ryad.

Le 1er tour de cette compétition, organisée par l’Union arabe de football, connait la participation de 24 équipes qui s’affronteront en deux matchs aller et retour en mars et avril, afin de décrocher les six billets qualificatifs pour la phase de poules qui aura lieu en juillet prochain dans les villes de Taëf, Abha et Al Bahah en Arabie saoudite.

A Bassorah, l’équipe irakienne des Forces Aériennes sera opposée lundi à Al-Shabab (Arabie Saoudite), tandis que les Soudanais d’Al Hilal affronteront sur leur pelouse l’équipe bahreïnie de FC Manama.

Mardi, le seul match au programme mettra aux prises Al-Muharraq (Bahreïn) à Al-Seeb d’Oman à Manama. Mercredi, l’AS FAR et Al-Ittihad Tripoli s’affronteront au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, tandis que l’équipe mauritanienne de Nouadhibou sera opposée à Shabab Al-Ordon (Jordanie) à Nouakchott et l’équipe Koweïtie d’Al Kuwait affrontera à domicile la Jeunesse sportive de la Saoura (Algérie).

Les autres matches du 1er tour sont prévus du 1er au 16 avril pour déterminer les équipes qui se qualifieront pour la phase de poules.

Outre l’AS FAR, le Maroc est représenté également dans cette compétition par le Raja et le Wydad de Casablanca.