Coupe arabe: tout ce qu’il faut savoir sur le match Maroc-Algérie

Les sélections marocaine et algérienne s’affronteront, samedi au stade d’Al Thumama à Doha, en quart de finale de la Coupe arabe des nations de football, dans un derby étincelant qui tiendra en haleine les amoureux du ballon rond arabe et international.

Ce derby maghrébin revêt une importance particulière, d’autant plus que les deux formations caressent le rêve de poursuivre leur aventure au Qatar et auront en ligne de mire une victoire à même de leur assurer l’accès au carré d’as.

La rivalité et la rage de vaincre des deux côtés sera indubitablement au rendez-vous. La concentration et la préparation mentale seront ainsi des facteurs clé pour empocher le précieux sésame des demi-finales.

Pour les Lions de l’Atlas, une victoire les rapprocherait davantage de la réalisation de leur objectif de conserver leur couronne décrochée en 2012.

A cet égard, les coéquipiers de Badr Banoun sont conscients de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules en vue d’honorer les couleurs nationales et surmonter l’écueil algérien, tout en s’armant de la vigilance et de la détermination requises à même de leur permettre de réaliser cet objectif.

Certes, l’entraineur national Houcine Ammouta a bien préparé ses troupes pour ce choc qui ne saura nullement une promenade de santé pour les éléments nationaux. « Ces derbys sont d’habitude très disputés comme nous le savons tous. Nous sommes là pour apprendre et nous allons bien nous préparer. Si nous arrivons à maîtriser les petits détails, nous passerons en demi-finale », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous essayerons de tirer profit des erreurs de l’adversaire et focaliser sur ses points forts et de faiblesse ».

A signaler qu’Ammouta n’a pas programmé de séance d’entrainement jeudi, afin de permettre aux joueurs de bien se concentrer sur ce quart de finale sans pression aucune. Les deux équipes maghrébines ne se sont jamais affrontées en Coupe arabe. Toutefois, la rencontre la plus célèbre, qui a opposé les deux protagonistes, remonte à la Coupe d’Afrique des nations 2004 en Tunisie, lorsque les Lions de l’Atlas s’étaient imposés par 3 buts à 1.

Au terme des dernières confrontations entres les deux sélections, qui se sont déroulées dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2012, l’Algérie a arraché la victoire sur sa pelouse en match aller (1-0), tandis que le Maroc a décroché une large victoire (4-0) en match retour.

Le Maroc et l’Algérie se sont également rencontrés lors des dernières éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des joueurs locaux et ont fait match nul 0-0 à Annaba, avant que l’équipe marocaine ne s’impose largement au retour à Berkane (3-0).

