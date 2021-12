Coupe arabe: Qatar-EAU et Maroc-Algérie, des finales avant l’heure

Les quarts de finale de la Coupe arabe des nations, qui se déroule actuellement au Qatar, débuteront, ce vendredi, avec deux confrontations, qui opposeront la Tunisie au Sultanat d’Oman, et le Qatar aux Émirats Arabes Unis dans un sommet des pays du Golfe.

Deux matches seront également disputés samedi, le premier opposera l’Égypte à la Jordanie, tandis que le second, considéré comme un derby maghrébin par excellence, réunira le Maroc et l’Algérie, dans une finale avant l’heure.

La sélection du Qatar s’est qualifiée pour les quarts de finale comme leader du groupe A, avec un sans-faute (9 points), tandis que son homologue des Émirats Arabes Unis a réussi à atteindre le même tour après avoir terminé deuxième du groupe B avec six points.

C’est la seule confrontation en quarts de finale de la Coupe arabe, qui opposera deux équipes des pays du Golfe, pour disputer un ticket du dernier carré de cette compétition.

Le Qatar et les EAU se sont affrontés lors de 30 matches précédents. Les qataris se sont imposés dans 14 matches, contre 9 victoires pour les Émiratis, et 7 nuls. Les joueurs d' »Al Annabi » ont marqué 43 buts contre 34 buts pour l’équipe nationale des EAU.

Quant à l’équipe tunisienne, elle a réservé sa place en quarts de finale, en occupant la tête du groupe B avec six points, tandis que son adversaire, le Sultanat d’Oman s’est classé deuxième du groupe A avec quatre points.

En 2011, les deux sélections se sont affrontées lors d’un matche amical qui s’est terminé par une victoire (2-1) du Sultanat d’Oman.

Pour sa part, l’Égypte, leader du groupe D, croisera le fer contre la Jordanie, deuxième du groupe C, dans une confrontation acharnée, après avoir occupé la tête du groupe D avec sept points, dépassant l’Algérie par le score de fair-play, après qu’ils aient été à égalité à tous les niveaux.

La Jordanie a réussi à arracher le ticket de qualification après avoir battu son homologue palestinien 5-1, et s’est classée deuxième du groupe C avec six points.

Il est à rappeler que les deux équipes se sont confrontées à deux reprises au titre de la Coupe arabe également. La première date de l’édition de 1988, organisée en Jordanie, pour déterminer le vainqueur de la troisième place, et s’est soldée par une victoire des Pharaons sur un score de 2 buts à 0. En 1992, les deux équipes avaient fait match nul (1-1) en phase de groupes de la même compétition.

De son côté, l’équipe marocaine a terminé la phase de poule en tête du groupe C avec un carton plein (9 points), après avoir dominé la Palestine (4-0), puis la Jordanie avec le même score, avant de s’imposer face à l’Arabie saoudite par 1 but à 0.

Les deux sélections, marocaine et algérienne, se sont affrontées lors de 15 matches officiels, toutes compétitions confondues. Le Maroc s’est imposé à huit reprises contre six pour l’Algérie, tandis qu’une seule rencontre s’est soldée par un match nul, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations de 1986.

Les deux équipes maghrébines ne se sont jamais affrontées en Coupe arabe. Toutefois, la rencontre la plus célèbre, qui a opposée les deux protagonistes, remonte à la Coupe d’Afrique des nations 2004 en Tunisie, lorsque les Lions de l’Atlas s’étaient imposés 3 buts à 1.

Au terme des dernières confrontations entres les deux sélections, qui se sont déroulées dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2012, l’Algérie a arraché la victoire sur sa pelouse en match aller (1-0), tandis que le Maroc a décroché une large victoire (4-0) en match retour.

Le Maroc et l’Algérie se sont également rencontrés lors des dernières éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des joueurs locaux et ont fait match nul 0-0 à Annaba, avant que l’équipe marocaine ne surclasse son homologue à Berkane (3-0).

Concernant les demi-finales, qui auront lieu le 15 décembre, le vainqueur de la rencontre Égypte-Jordanie jouera avec le vainqueur du match Tunisie-Oman, tandis que le vainqueur de la confrontation entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis affrontera le vainqueur du match entre le Maroc et l’Algérie.

Cependant, le match de classement pour la troisième place aura lieu le 18 décembre, alors que le match final se jouera le même jour, sur le terrain du stade Al Bayt à Al Khor, qui coïncidera avec la date du match final de la Coupe du monde 2022.

Les matches de la phase de groupes se sont déroulés sur la pelouse de six stades, dont deux nouveaux, qui accueillent des matches pour la première fois, à savoir « Al-Bayt » et « 974 », en plus des terrains d’ »Al Thumama », « Ahmed Bin Ali », « Education City Stadium » et « Al Janoub ».

S.L. (avec MAP)