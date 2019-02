Coupe Arabe: Patrice Carteron va-t-il sauver le Raja ?

Après la défaite de l’aller, le Raja doit jouer le tout pour le tout afin de renverser l’ES du Sahel et se qualifier pour la demi-finale de la Coupe d’Arabe.

Si la mission semble difficile pour les Verts, qui ont encaissé deux buts à domicile, leur nouveau commandant de bord reste optimiste.

“Le match retour sera difficile mais je suis heureux de voir les joueurs motivés et déterminés à gagner. Nous devons jouer sans tensions et défendre nos chances jusqu’à la fin. Le meilleur scénario c’est d’ouvrir le score dès le coup d’envoi. Nous sommes confiants et nous allons faire tout notre possible pour se qualifier”, a-t-il déclaré Patrice Carteron lors de la conférence de presse d’avant match.

Il a par ailleurs fait savoir que l’équipe sera privée de plusieurs joueurs à cause des blessures. Et d’ajouter: “Je compte sur les remplaçants. Ils doivent donner le meilleur d’eux-même”.

Carteron a récemment été nommé à la tête du club succédant à Carlos Garrido, quelques jours après la gifle de l’aller. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le TP Mazembe en 2015 et finaliste avec Al Ahly en 2018, il est un fervent connaisseur du football africain.

Le technicien français est bien capables de changer la donne lors de cette rencontre, prévue vendredi 8 février au Stade Olympique Sousse (Tunisie).

K. Bhyer