Coupe arabe: les médias algériens s’acharnent sur le onze marocain

Décidément, les médias d’un pays d’Afrique du Nord ne ratent aucune occasion pour proférer allégations mensongères, désinformation et hostilité à leur « ennemi classique », le Royaume chérifien du Maroc!

Même le sport n’échappe point à cette hostilité manifeste et à cet intérêt trop exagéré pour tout ce qui concerne le Maroc. Et à l’occasion de la Coupe arabe de la FIFA 2021, qui se déroule du 30 novembre au 18 décembre au Qatar, les médias algériens n’ont d’yeux (mais de la Gorgone, pas de Chimène!) que pour notre équipe nationale B.

Ainsi, du côté de notre voisin de l’est, on parle moins de l’équipe algérienne et on a les yeux continuellement braqués sur les camarades de Badr Banoun et sur leurs faits et gestes. Toutes les occasions sont bonnes pour dénigrer l’équipe marocaine et pour encenser ses adversaires du groupe C.

Le public marocain a bel et bien remarqué ce grand intérêt suspect, continu, et tout sauf amical, des médias algériens pour l’équipe marocaine alors qu’elle n’est même pas dans le groupe de leur équipe nationale. Tous les articles, les commentaires, les interventions télévisuelles sont exagérément concentrés sur les joueurs de Houcine Ammouta!

Les yeux algériens sont donc rivés sur le onze national! Et vas-y qu’on encourage ses adversaires, qu’on suppute ses chances de remporter la Coupe arabe! Et vas-y qu’on cogite sur les moyens d’encourager ses adversaires pour le battre! Et vas-y qu’on se creuse inlassablement les méninges pour trouver la stratégie susceptible d’empêcher le vainqueur de la précédente édition de la Coupe arabe de rempiler à Doha!

« La hawla wala quwatta illa billah »!

Larbi Alaoui