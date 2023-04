Coupe arabe : l’AS FAR doit confirmer sa qualification en Libye

Par LeSiteinfo avec MAP

En déplacement ce mercredi à Benghazi en Libye où elle affrontera à partir de 20h00 (GMT) la formation libyenne d’Al-Ittihad de Tripoli en match retour comptant pour le 1er tour de la Coupe arabe des clubs champions, l’AS FAR est bien partie pour décrocher son billet pour le second tour après avoir pris une belle option à l’aller, le 15 mars dernier, en remportant une large victoire sur le score sans appel de 4-1.

Il s’agit d’une belle victoire, du reste. Toutefois, il faudra qu’Ayoub Lakred préserve cette fois-ci ses filets vierges. Car le but d’Al-Ittihad Tripoli au match aller, signé Mourad Aissa, compte double et constitue un motif d’espoir pour les Tripolitains de revenir dans la partie.

À Ayoub Lakred et ses camarades de confirmer la large victoire obtenue à domicile à l’aller. Un match nul et vierge, mercredi soir, suffit pour que les FAR compostent leur billet pour le 2e tour de la Coupe arabe des clubs champions.

Au vu de sa domination totale au match aller, ramener un résultat positif de Benghazi avec à la clef une qualification au 2e tour est largement dans les cordes des camarades d’Adam Nafati.

Il est à noter que l’AS FAR doit sa participation à cette Coupe arabe au classement FIFA de la sélection marocaine de football en date du 22 décembre 2022.

L’AS FAR a été retenue parce qu’elle a terminé l’exercice précédent de la Botola Pro 1 en troisième position.

Au cas où les FAR passent le cap du 2e tour et se qualifient à la phase de groupes, ils rejoindraient les deux autres clubs marocains, le Raja et le Wydad de Casablanca, qui participent également à cette 30e édition de la Coupe arabe des clubs champions, officiellement nommée Coupe du Roi Salman des clubs champions 2023.

Champion en titre, le Raja de Casablanca est qualifié d’office à la phase de groupes. Pour rappel, le Raja Casablanca a remporté l’édition précédente, intitulée la Coupe Mohammed VI des clubs champions 2019-2020. Une consécration qui lui a permis de remporter son deuxième titre de champion arabe avec en prime la coquette somme de 6 millions de dollars.

C’est dire que le Raja de Casablanca dispute cette 30e édition dans la perspective de préserver son titre de champion et, pourquoi pas, ne pas remporter sa troisième étoile.

Le Raja fait partie des 10 équipes qui entament leur participation à cette édition de la Coupe arabe à partir de la phase des groupes aux côtés du WAC, qualifié d’office à ce tour en sa qualité de champion du Maroc en titre.

Les 8 autres équipes participantes à partir de cette phase de poules sont les champion de Tunisie l’Espérance Sportive de Tunis, d’Algérie CR Belouizdad, d’Egypte Zamalek Sporting Club, d’Arabie Saoudite, Al-Hilal FC, d’Irak, Al Shorta Bagdad, du Qatar, Al-Sadd SC, ainsi que le club saoudien Ittihad FC, finaliste de l’édition précédente et Al-Nassr FC, invité du pays hôte, l’Arabie Saoudite.

Les 10 équipes qualifiées d’office à cette phase de groupes disputeront ce stade de la compétition aux côtés des 6 vainqueurs du deuxième tour de qualification.

Le Raja CA est versé dans le Groupe D aux côtés du CR Belouizdad et les qualifiés 6 et 1. Il entamera la défense de son titre le 20 juillet prochain en affrontant le CR Belouizdad.

Le Wydad AC est placé dans le Groupe B qu’il partage avec Al-Sadd SC, Al-Hilal FC et le qualifié 4. La première sortie du Wydad lors de cette édition est également programmée pour le 20 juillet prochain contre Al-Sadd SC.

Les quatre premiers et les quatre deuxièmes des poules de la phase de groupes se qualifient pour le stade suivant de la compétition à élimination directe, à savoir les Quarts de finale, les Demi-finales et la finale.

Le tournoi proprement dit, à partir de la phase de groupes, se déroulera en Arabie Saoudite du 20 juillet au 5 août 2023. Les trois villes hôtes sont Abha, Al Bahah et Taëf.

Cette 30e édition de la Coupe arabe des clubs champions est dotée de 10 millions de dollars. Une coquette somme qui en vaut le détour.