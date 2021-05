Coupe Arabe des nations : Renard prêt à affronter le Maroc

L’ancien sélectionneur national, Hervé Renard, a souligné l’importance de la Coupe Arabe des Nations, qui se tiendra décembre prochain au Qatar.

Lors d’un entretien avec l’agence de presse saoudienne, l’actuel entraîneur de l’équipe d’Arabie Saoudite a fait part de son bonheur après le retour de la compétition, soulignant qu’il est déterminé à remporter cette édition, et offrir à l’Arabie Saoudite son troisième sacre après ceux de 1998 et 2002.

Renard a par ailleurs évoqué les difficultés qui l’attendent en phase de groupes et rappelé qu’ils affrontera le Maroc. Le sélectionneur a reconnu que la compétition sera difficile non seulement en phase de groupes, mais aussi en phases finale de la compétition.

À noter que le Maroc et l’Arabie Saoudite sont dans le groupe C, où ils affronteront les vainqueurs des matches barrages : Palestine-Comores et Jordanie-Soudan du Sud.

M.F.