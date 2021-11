Coupe Arabe des Nations : l’Équipe B est arrivée au Qatar

L’Équipe marocaine B de football est arrivée, vendredi soir, à la capitale qatarie Doha, afin de participer à la Coupe Arabe des Nations, qui aura lieu au Qatar du 30 novembre au 18 décembre.

Les Lions de l’Atlas ont embarqué vendredi matin, et sont arrivés au Qatar au bout d’un vol qui a duré 7 heures. Notons qu’ils disputeront le premier tour de la compétition dans le groupe C, où ils affronteront l’Arabie Saoudite, la Jordanie et la Palestine.

Le premier match les opposera ainsi à la Palestine le 1er décembre prochain, puis la Jordanie le 4 décembre, avant de jouer contre l’Arabie Saoudite le 7 décembre. Les matches auront lieu dans les stades prévus pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar également.

M.F.