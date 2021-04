Coupe Arabe des nations: Hervé Renard parle de son match contre le Maroc

La FIFA a procédé, mardi, au tirage au sort de la Coupe Arabe des Nations 2021, qui se déroulera au Qatar entre le 1er et le 18 décembre. À l’issue du tirage, le Maroc s’est retrouvé dans le groupe C avec son ex-sélectionneur Hervé Renard, désormais sélectionneur de l’Arabie Saoudite. Le groupe sera complété par les vainqueurs des barrages Comores-Palestine et Jordanie-Soudan du Sud.

L’ancien entraîneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, est revenu sur son prochain match contre le Maroc, dans un entretien avec la presse saoudienne. « J’ai de très beaux souvenirs de la période où j’étais sélectionneur du Maroc », a-t-il déclaré au site saoudien Alyaum.

Et d’ajouter : « Jouer contre le Maroc représente beaucoup pour moi. C’est une équipe qui restera dans mon cœur. J’ai passé trois ans là-bas, c’était une belle époque avec une superbe équipe, et avec la FRMF qui m’a fermement soutenu ».

Le sélectionneur a, par ailleurs déclaré qu’il participe à cette compétition dans l’intention d’obtenir de bons résultats, espérant que l’équipe saoudienne se qualifiera en Coupe du monde.

M.F.