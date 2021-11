Coupe Arabe des Nations: Ammouta dévoile sa liste

L’entraineur de la sélection nationale A’ de football, Lhoussain Ammouta, a dévoilé, ce lundi, la liste finale des vingt-trois joueurs retenus pour prendre part à la Coupe Arabe de la FIFA (Qatar-2021).

Cette liste comprend quatre joueurs du Wydad de Casablanca, trois du Raja de Casablanca, alors que les équipe de l’AS FAR, du FUS, de la Renaissance de Berkane et de l’Ittihad de Tanger sont représentées chacune par un joueur. Le reste des joueurs convoqués évoluent en Égypte et dans des championnats des pays du Golfe. Voici la liste des 23 joueurs retenus :

1. Mohamed Nahiri (Raja Casablanca).

2. Yahya Jabrane (Wydad Casablanca).

3. Walid El Karti (Pyramids/EGY).

4. Ismail El Hadad (El Khour/QAT).

5. Soufiane Rahimi (Al Ain/EAU).

6. Anas Zniti (Raja de Casablanca).

7. Badr Banoun (Al Ahly/EGY).

8. Soufiane El Bouftini (Al Ahly/QAT).

9. Karim Berkaoui (Raid/KSA).

10. Mohamed Amsif (FUS Rabat). 11. Mohammed Ali Bamammar (Ittihad de Tanger)

12. Achraf Dari (Wydad Casablanca).

13. Hamza El Moussaoui (Renaissance Sportive Berkane).

14. Abdelilah Hafidi (Raja Casablanca).

15. Achraf Bencharki (Zamalek/EGY)

16. Walid Azarou (Al Ittifaq/KSA).

17. Ayoub El Amloud (Wydad Casablanca).

18. Ayman El Hassouni (Wydad Casablanca).

19. Abdelali Mhamdi (Abha/KSA).

20. Mohamed Chibi (AS FAR).

21. Marouane Saadane (Al Fath/KSA).

22. Mohamed Fouzir (Raid/KSA).

23. Driss Fatouhi (Silia/QAT).

DM