Coupe arabe des clubs: le Wydad passe au prochain tour (VIDEO)

Par ailleurs, le Wydad n’a toujours pas arrêté son choix quant à la succession de Faouzi Benzerti devenu une quatrième fois sélectionneur de la Tunisie. Mais, il se murmure de plus en plus fort, que le club Rouge, pourrait bien faire du neuf avec du vieux pour reprendre l’expression qui sied à cette situation d’attente.

