Coupe arabe: Ammouta veut aller « le plus loin dans la compétition » (VIDEO)

L’ambition de toutes les composantes du football national est d’aller le plus loin possible dans la Coupe arabe qu’abrite le Qatar jusqu’au 18 décembre, et pourquoi pas de remporter le titre qui est en possession du Maroc, a affirmé l’entraineur de la sélection nationale A’ de football, Lhoussain Ammouta.

Pour le coach Ammouta, la clé du succès lors de cet événement dépend de l’engagement des joueurs et l’application des instructions selon le plan établi, notamment aux niveaux tactique et technique, afin de surmonter toutes les difficultés que l’équipe nationale peut rencontrer pendant les matches, sachant que le niveau physique et technique des sélections nationales est presque identique.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse tenue mardi au centre de presse à Doha, que le respect du plan de travail et des consignes données devront permettre à la sélection nationale d’aller le plus loin possible dans cette coupe et ainsi conserver le titre remporté lors de la dernière édition de 2012 en Arabie saoudite.

«Il est vrai que l’équipe nationale entame ce tournoi en tant que tenante du titre, mais les conditions dans lesquelles s’est déroulée la précédente édition diffèrent des circonstances actuelles, compte tenu des variables que la compétition a connues, en particulier le niveau des équipes participantes et des joueurs engagés», a poursuivi Ammouta, expliquant que le résultat des matches ou le résultat final de cette coupe reste tributaire de la manière dont les éléments nationaux s’engageront dans leurs rencontres à tous les niveaux technique, tactique et même mental.

«Tout ce que je peux promettre au public marocain, c’est que nous ne ménagerons aucun effort pour disputer tous les matches, en particulier celui de mercredi face à la Palestine, une équipe ambitieuse qui croit en ses chances comme toutes les équipes présentes à Doha», a relevé le technicien marocain.

Il a estimé que certains détails peuvent sceller le sort d’un match, c’est ainsi que les éléments nationaux tenteront d’être plus efficaces et concentrés tout en créant l’équilibre nécessaire entre les lignes défensive et offensive.

Selon lui, le premier match de l’équipe marocaine peut être le plus difficile, soulignant qu’il est important de décrocher les trois premiers points, ce qui constituera une forte incitation pour toutes les composantes de l’équipe nationale pour atteindre les autres stades de la compétition.

De son côté, le joueur de l’équipe nationale A’, Soufiane Bouftini a affirmé que les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions, exprimant son espoir de voir l’équipe nationale qui s’est suffisamment préparée défendre son titre glané lors de la dernière édition. Le sélectionneur de la Palestine, Makram Dabdoub a, pour sa part, indiqué que le match face au Maroc sera difficile au vu du niveau des joueurs et de leur bon niveau physique et technique, ajoutant que ses joueurs ne ménageront aucun effort pour briller lors de cette 10è édition de la coupe arabe.

«Nous aspirons à atteindre le deuxième tour. Nous évoluons dans le troisième groupe, qui comprend le Maroc, l’Arabie saoudite et la Jordanie. C’est un groupe très fort et notre tâche est difficile, mais pas impossible», a-t-il noté.

JL