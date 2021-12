Coup dur pour Vahid: Youssef En-Nesyri positif au Covid-19

Coup extrêmement dur pour Vahid et l’équipe nationale à quelques jours du lancement de la CAN. L’attaquant marocain du FC Séville Youssef En-Nesyri a été frappé par le Covid-19 à quelques jours du lancement de la CAN.

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic se retrouve ainsi dans une situation délicate. D’une part s’assurer de la capacité du joueur à se rétablir rapidement, et d’autre part, rechercher sur la liste de réserve un joueur capable de palier à son absence.

Selon notre source, toute contamination d’un joueur en dehors du Maroc en cette période serait catastrophique pour l’équipe nationale. En effet, chaque joueur contaminé devra se soumettre à une période de quarantaine d’une semaine. Ceci signifie qu’il serait absent lors du premier match à la CAN, prévu le 10 janvier contre le Ghana.

Notons que le stage de préparation de l’équipe nationale actuellement en cours au complexe Mohammed VI de football est marqué par l’absence des joueurs de la Premier League et de la Liga, qui n’ont pas encore rejoint l’équipe nationale.

M.F.