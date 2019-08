Coup dur pour Cristiano Ronaldo avant le début de la saison

Cristiano Ronaldo n’a pas pris part à l’entraînement collectif de la Juve ce mercredi. Le club a tweeté que Ronaldo a ressenti “une légère tension dans le muscle de sa cuisse gauche” et qu’il s’entraînera seul durant les prochains jours.

Le quintuple Ballon d’Or a également raté une rencontre amicale contre la Juve B, disputée cet après-midi. C’est un coup dur pour les milliers de fans qui se sont rassemblés à Turin, dans l’espoir de voir CR7 en action.

Le joueur de 34 ans était également absent lors d’un amical de la Juve contre une sélection des stars du championnat sud-coréen. Les dirigeants de la Juventus avaient expliqué que le Portugais avait un problème musculaire.

Les Bianconeri entament la nouvelle saison de Serie A le 24 août contre Parme. Gianluigi Buffon et Gonzalo Higuain seront de retour après un an d’absence. Ça sera aussi la première fois pour les nouvelles recrues, Adrien Rabiot, Merih Demiral, Aaron Ramsey et Matthijs de Ligt.

K.B