Coup de tonnerre: l’Argentine tombe contre l’Arabie saoudite !

A la grande surprise des fans du ballon rond, l’Arabie saoudite s’est imposée ce mardi face à l’Argentine sur le score de 2 à 1 lors du match comptant pour la 1ère journée du groupe C.

Menés un but à zéro à la mi-temps, les Saoudiens ont inscrit leurs deux buts lors de la seconde période.

Les champions d’Amérique du Sud ont ouvert la marque dès la 10è minute, suite à un pénalty transformé par Lionel Messi, d’une frappe rasante du pied gauche. La star argentine marque au passage son 7e but en Coupe du monde.

Après cette ouverture du score, les Argentins ont multiplié les assauts, Lautaro Martinez s’est vu refuser à deux reprises le but du break pour hors jeu.

Au retour des vestiaires, Saleh Khalid Al-Shehri, profitant d’une mésentente entre Nicolas Otamendi et Cristian Romero, résiste sur la gauche de la surface face au défenseur de Tottenham et croise son tir à ras de terre du pied gauche (49è).

Quatre minutes plus tard, Salem Mohammed Al-Dawsari profite de la passivité de Nahuel Molina et déclenche du pied droit entre Leandro Paredes et Rodrigo De Paul, le gardien de but Emiiano Martinez ne pouvant rien faire face à ce tir puissant.

Malgré les tentatives des coéquipiers de Lionel Messi, le score reste inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Pour le compte de la même poule, le Mexique retrouve la Pologne ce soir (17h00, GMT+1).

S.L.