Coup de tonnerre au Raja après une nouvelle démission

Après le départ de Youssef Safri, entraîneur adjoint du Raja, c’est au tour du premier vice-président, Mehdi Belghiti de quitter le navire rajaoui.

C’est lui-même qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, mercredi 12 juin. “Après 15 mois d’engagement total au sein de l’équipe dirigeante du RAJA, nous avons pu remettre le club sur les rails du succès avec 2 titres continentaux et une qualification en CL ainsi que la mise en place d’un plan de restructuration ambitieux. Aujourd’hui c’est avec beaucoup d’émotion, que je mets un terme à mon engagement au sein du Comité Directeur du RAJA et ce pour des raisons de santé mais aussi pour des lourdes contraintes personnelles et professionnelles”, a-t-il affirmé sur twitter.

En outre, Mehdi Belghiti n’a pas manqué d’encenser Jawad Ziyat, patron du Raja. “Cependant, j’ai l’intime conviction que grâce à la qualité de l’équipe dirigeante actuelle présidée par Jawad Ziyat, le club demeure entre de très bonnes mains pour l’atteinte des objectifs fixés”, a-t-il souligné.

Et d’ajouter: “A cette occasion, je tiens à remercier notre merveilleux public, les joueurs, le staff technique et administratif pour leurs dévouements et les joies qu’ils nous ont procuré cette saison. Je remercie aussi tous ceux qui m’ont soutenus et encouragés mais aussi ceux qui m’ont critiqué et poussés à toujours donner le meilleur de moi-même dans l’intérêt du Club. Je reprends ma place en tant que simple Supporter, Amoureux du RAJA à qui je souhaite tous les succès possibles”.

A.K.A.