L’entraîneur des Blues a ouvertement exprimé son mécontentement face à son équipe. Après une défaite 4-0 en amical contre Arsenal, le technicien allemand n’a pas ménagé ses mots.

Thomas Tuchel a déclaré suite à la rencontre que les performances à la baisse de l’équipe sont dues au manque d’engagement de « certains » joueurs en position d’attaque qui souhaitent s’en aller le plus tôt possible et qui explorent leurs options ailleurs. L’entraîneur des Blues a indiqué:« Je ne me souviens pas avoir perdu 4-0 en présaison (…) Nous avons mérité de perdre, car nous n’étions tout simplement pas assez bons, a pesté Thomas Tuchel après le match. Nous n’étions tout simplement pas compétitifs. Ce qui est inquiétant, c’est que le niveau d’engagement physique et mental pour ce match était bien plus élevé côté Arsenal. Je ne peux pas garantir que nous serons prêts dans deux semaines alors que j’ai vu aujourd’hui une équipe d’Arsenal qui avait une idée de comment on joue ».

S’il ne le cite pas directement, l’on comprend bien que la description correspond parfaitement à l’international marocain, Hakim Ziyech, qui cherche à se séparer de Chelsea. L’ailier de 29 ans cherche à tout prix à quitter le club londonien, après une saison sur les bancs et où ses performances n’avaient rien de remarquable.

Tuchel a dans ce sens lancé un appel urgent au management des Blues, le priant de trouver une solution rapide pour renforcer les rangs de l’équipe. « Nous avons obtenu deux joueurs de qualité (Kalidou Koulibaly et Raheem Sterling, ndlr), mais nous ne sommes pas assez compétitifs. Malheureusement, vous avez pu le constater aujourd’hui », a-t-il déploré.

Pour rappel, Chelsea avait refusé la proposition de prêt avec option d’achat de l’AC Milan concernant Ziyech, indiquant au club italien que toute transaction le concernant est définitive.

A.O.