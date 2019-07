Côte d’Ivoire-Algérie, Madagascar-Tunisie…heure, chaines (CAN 2019)

Le show des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations se poursuit ce jeudi. Après la qualification du Nigéria contre l’Afrique du Sud (2-1) et du Sénégal contre le Bénin (1-0), l’heure de vérité a sonné pour l’Algérie et la Tunisie. Les Fennecs affrontent les Éléphants et les Aigles de Carthage vont défier Madagascar.

Côte d’Ivoire-Algérie à 17H00 (beIN Sport MAX HD AR 1 et 2)

Le choc entre la Côte-d’Ivoire et l’Algérie, confirmera sans doute le statut de favoris jusqu’ici impressionnant des Verts. Après avoir sorti la Guinée, les Algériens doivent cependant se méfier des Éléphants, vainqueurs du Mali, solides et compacts défensivement.

Les deux formations se sont affrontées 7 fois en Coupe d’Afrique des Nations. Les Éléphants comptent à leur actif 3 victoires contre 2 pour les Fennecs et 2 nuls. La dernière rencontre, qui date de la CAN 2017 remportée par la Côte d’Ivoire, avait vu les Ivoiriens s’imposer sur le score de 3 à 1 en quart de finale.

Madagascar-Tunisie à 20H (beIN Sport MAX HD AR 1 et 2)

Madagascar, qui a éliminé la RD du Congo, aura également beaucoup d’efforts à faire. L’équipe sera opposée à la Tunisie qui n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière dans cette Coupe d’Afrique, mais a réussi un exploit en battant le Ghana aux tirs au but.

Madagascar, qui participe pour la première fois de son histoire au tournoi, veut créé l’exploit devant des Aigles affamés depuis leur seul titre remporté il y a 15 ans à Radès. Les deux équipes se sont rencontrées trois fois, la Tunisie s’est imposée à deux reprises contre une seule et unique victoire de Madagascar.

Bhyer Kabiro