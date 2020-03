Coronavirus: quel impact sur la Botola ? la FRMF répond

Le Championnat national de football (Botola Pro D1) s’arrêtera le 15 mars pour permettre à la sélection nationale A de préparer le match face à la Centrafrique (éliminatoires de la CAN-2021) et à la sélection nationale des joueurs locaux de préparer la phase finale du CHAN-2020, a annoncé le Comité directeur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Le programme de préparation de la sélection nationale des joueurs locaux en prévision de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) prévue du 4 au 25 avril prochain au Cameroun, débutera le 16 mars au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora à Salé, avant de faire le déplacement au Gabon pour y disputer deux matchs amicaux face à la RD Congo et le Gabon ou une autre sélection, indique un communiqué du Comité directeur de la FRMF, réuni mardi soir.

Sur un autre registre, poursuit le communiqué, la FRMF suit de près les évolutions de l’épidémie du Covid-19 en coordination avec les autorités concernées et les conséquences sur la famille du football en vue d’adopter les mesures nécessaires à ce sujet.

S’agissant de la programmation, le communiqué fait savoir que “le Comité directeur a demandé la mise en place d’une programmation du championnat national professionnel qui prend en compte les défis cités précédemment et la participation des clubs marocains aux compétitions arabes et africaines”, relevant que “les membres présents, dont le secrétaire général de la Ligue Nationale du Football Professionnel (LNFP), ont convenu de programmer les matchs du championnat national en nocturne durant le mois de ramadan afin de terminer les matchs du championnat en juin prochain”.

En ce qui concerne la technique de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), les membres du Comité directeur ont salué l’expérience de l’utilisation de cette technique depuis la 16ème journée du championnat national Pro D1 et qui a contribué à mettre fin aux critiques de l’arbitrage, précise-t-on de même source. Le Comité directeur a ensuite abordé l’usage de la technique VAR en championnat national Pro D2 lors des matchs d’ascension ou de relégation, poursuit le communiqué, notant à cet effet, que le président de la Commission Centrale d’Arbitrage (CCA), Jamal Kaaouachi et le directeur de la Direction Nationale de l’Arbitrage (DNA), Yahya Hadka ont relevé l’impossibilité d’utiliser la technique VAR dans tous les stades et que cette technique sera appliquée une fois les conditions réunies.

Au volet du football diversifié, le président de la Ligue Nationale du Football Diversifié (LNFD), Taha Mansouri a présenté un exposé sur le développement du football diversifié qui comprend une feuille de route et un plan de restructuration administrative et financière nouvelle afin de garantir une bonne représentation du futsal et du beach-soccer au niveau continental et mondial, a fait remarqué la même source, précisant que ce projet a ensuite été approuvé après des discussions et son application sera effective dans les brefs délais.

Pour sa part, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a insisté sur la nécessité de mettre en place les sociétés sportives vers la fin du mois de mars à travers l’installation de structures de gestion professionnelle opérationnelle au sein des clubs nationaux, assurant que la FRMF mobilisera l’ensemble de ses moyens pour accompagner ce projet, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)