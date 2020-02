Coronavirus: plusieurs matchs du championnat d’Italie à huis clos

Le match de Ligue Europa entre l’Inter Milan et Ludogorets sera disputé jeudi à huis clos, tout comme plusieurs matches du Calcio prévus ce week-end, alors que le nouveau coronavirus progresse dans le pays.

L’Inter Milan a annoncé elle-même sur son site internet que son match face au club bulgare se jouerait sans spectateurs.

“L’Inter Milan fait savoir que, en accord avec l’UEFA et avec les dispositions des autorités sanitaires de la région Lombardie et de la municipalité de Milan, le match retour des 16e de finale de Ligue Europa entre l’Inter et Ludogorets se disputera jeudi 27 février à 21h à huis-clos au stade Meazza”, écrit l’Inter, vainqueur 2-0 au match aller, dans son communiqué.

Le ministre italien du Sport Vincenzo Spadafora a, de son côté, annoncé que le gouvernement avait donné son accord à l’organisation de matches à huis clos dans six régions du nord de l’Italie le week-end prochain en Serie A.

Les six régions concernées sont la Lombardie, la Vénétie et le Piémont, les trois les plus touchées par la maladie, mais aussi le Frioul-Vénétie julienne, la Ligurie et l’Emilie-Romagne.

Selon les indications du ministre de la Santé, les matches concernés ce week-end par la mesure devraient être Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria Gênes-Hellas Vérone et surtout le choc du championnat entre la Juventus, leader, et l’Inter Milan (3e).

La Ligue italienne de football n’a cependant pas encore confirmé le programme du week-end.

Le nouveau coronavirus a fait sept morts en Italie, où près de 230 cas ont désormais été officiellement identifiés.

S.L. (avec MAP)