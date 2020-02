Coronavirus: non, les JO de Tokyo ne seront pas reportés

Le président du comité d’organisation des Jeux olympiques (JO) de Tokyo, Yoshiro Mori, a une fois de plus affirmé jeudi, sur fond de “rumeurs irresponsables”, qu’il ne comptait pas “reporter” ou “annuler les Jeux” à cause de l’épidémie du Coronavirus. “Nous aimerions nous cordonner avec le gouvernement national et agir de manière calme”, a indiqué M. Mori lors d’une réunion avec de hauts responsables du Comité international olympique (CIO).

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a promis lors de cette réunion d’appliquer des “mesures rigoureuses” pour protéger la population contre le Covid-19 à l’approche des JO.

De son côté, le maire du village olympique de Tokyo, Saburo Kawabuchi, a souligné lors de la réunion qu’une augmentation de l’humidité dans l’air fera disparaître la maladie. “Nous avons la saison des pluies qui pourrait vaincre le virus”, a-t-il argumenté. L’épidémie de pneumonie virale aurait tué une octogénaire dans une région limitrophe de Tokyo, ont annoncé jeudi les autorités japonaises, sans affirmer pour autant que le coronavirus eut été la principale cause de sa mort.

Plusieurs événements sportifs en Chine ont été jusque-là reportés en raison du coronavirus, désormais appelé par l’Organisation mondiale de la Santé Covid-19, dont des compétitions de qualification olympique.

