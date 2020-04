Coronavirus: mission accomplie pour le Wydad

Le Wydad de Casablanca a annoncé la vente des 60.000 tickets mis en ligne pour son match virtuel contre le nouveau coronavirus, dont les recettes seront entièrement reversées au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19.

La direction du club a exprimé ses vifs remerciement aux supporters, aux joueurs actuels et anciens, au staff technique et médical, aux sponsors et aux adhérents, qui se sont mobilisés pour faire réussir ce geste de solidarité.

Grâce à l’adhésion de toutes les composante du club et de tous les citoyens ayant sympathisé avec cette action, “nous sommes parvenus à vendre tous les tickets (ndlr: au prix de 30 dirhams) de notre match contre le virus”, s’est félicité le club dans un post publié mercredi sur sa page officielle Facebook.

Dans le même esprit, le champion du Maroc en titre avait réussi à écouler en ligne, en un temps record de 20 minutes, un lot de maillots de solidarité (150 dirhams) flanqués du slogan “We stand together”, promettant de reproduire cette opération pour répondre aux demandes des supporters.

Le club a, par ailleurs, réitéré son appel aux supporters et à l’ensemble des citoyens pour rester attachés aux valeurs de solidarité nationale et participer aux efforts visant à atténuer les effets de cette crise, essentiellement le respect des consignes sanitaires et des mesures de prévention.

S.L. (avec MAP)