Coronavirus: les éliminatoires de la CAN 2021 reportées

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter à une date ultérieure les matches éliminatoires de la CAN 2021, au vu de la propagation particulièrement rapide du nouveau Coronavirus.

“Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du Coronavirus, en pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé, compte tenu des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, la CAF estime que l’organisation des matches éliminatoires de la CAN 2021 (3e et 4e journée) ne peut être assurée convenablement”, indique ce vendredi un communiqué de la Confédération.

En conséquence, souligne le communiqué, la CAF “décide du report des matches des 3e et 4e journées à une date ultérieure”.

Les Qualifications à la CAN Féminine 2020, prévues du 8 au 14 Avril 2020, ainsi que les Qualifications à la Coupe du Monde Féminine U20 prévues du 20 au 29 Mars 2020, sont également reportées, ajoute la CAF.

M.S. (avec MAP)