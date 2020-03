Coronavirus: le Real Madrid placé en quarantaine

Tremblement de terre au Real Madrid. Le club espagnol a placé en quarantaine ses footballeurs et basketteurs après qu’un joueur de la section basket a été contaminé par le coronavirus. La décision a été prise vu que les deux équipes partagent les mêmes installations du centre d’entraînement de Valdebebas.

Les Merengue ne disputeront pas donc le match face à Eibar qui était prévu vendredi dans le cadre de la Liga.

«Le Real Madrid communique qu’un joueur de notre équipe première de basket-ball a été testé positif au coronavirus COVID-19. À partir de ce moment, il a été recommandé de rester en quarantaine pour l’équipe première de basket-ball et l’équipe première de football, étant donné que les deux équipes partagent des installations à Ciudad Real Madrid. De même, il a été décidé de fermer les installations de notre cité sportive et il est également recommandé que tout le personnel du Real Madrid, qui fournit ses services au sein du club reste en quarantaine. Les matchs programmés aujourd’hui et demain, correspondant au basket de l’Euroligue et au football de la Liga, ne seront pas joués », a écrit le Real sur sa page officielle.

Par ailleurs, la ligue de football en Espagne a décidé de suspendre le championnat pendant les deux prochaines semaines.

