Coronavirus au Maroc: un événement sportif a été reporté

L’apparition du coronavirus au Maroc a poussé les organisateurs du Marathon des Sables à reporter sa 35ème édition qui était prévue du 3 au 13 avril 2020 dans le désert marocain.

«Au vu de l’actualité plus que préoccupante et de la circulaire concernant la propagation croissante du Coronavirus (Covid-19), il y a une très forte probabilité que le 35ème MARATHON DES SABLES prévu du 03 au 13 avril 2020 soit interdit. Par principe de précaution, nous préférons anticiper et prendre nos responsabilités à un mois du départ initial. Suite à l’annonce faite ce weekend sur le site web du MDS et nos réseaux sociaux, nous vous confirmons que cette 35e édition est reportée à la période du 18 au 28 septembre 2020», peut-on lire dans un communiqué.

Et d’ajouter : «Sachez que nous sommes tous affectés par cette situation mais nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour cette édition anniversaire se déroule dans de meilleures conditions».

H.M.