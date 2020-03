Coronavirus au Maroc: pas de manifestations sportives jusqu’à fin mars

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a annoncé une batterie de mesures de précaution, en exécution des décisions gouvernementales d’urgence visant à faire face à la situation exceptionnelle liée au risque de propagation du virus Covid-19 au niveau du territoire national.

Dans un communiqué, le ministère indique qu’il a été décidé, dans les cadre de ces mesures, d’interdire à partir de ce jeudi et jusqu’à la fin du mois de mars, toutes les manifestations auxquelles participent des personnes venant de l’étranger, y compris les conférences et les rencontres culturelles et sportives, et d’interdire toutes les manifestations auxquelles participent plus de 1.000 personnes résidant sur le territoire national, si ces manifestations se tiennent dans des lieux fermés ou spécifiques.

Ces mesures comprennent également l’interdiction de tous les festivals, à l’exception des moussems, précise le communiqué, précisant que les rencontres sportives nationales sont autorisées, aussi bien que la tenue à huis clos des rencontres entre les équipes sportives nationales et leurs homologues étrangères.

M.S. (avec MAP)