Copa Del Rey: Le Betis Séville succède au FC Barcelone

Le Betis Séville a remporté la 3e Coupe du Roi de son histoire samedi au stade de la Cartuja à Séville aux tirs au but contre le Valence CF (1-1 a.p., 5-4 t.a.b.).

Le Betis Séville succède ainsi au FC Barcelone au palmarès.

Les Andalous ont ouvert la marque dès la 11e minute grâce à un but de la tête de Borja Iglesias et Hugo Duro a égalisé à la demi-heure de jeu d’un joli ballon piqué, avant que les deux formations ne se dirigent vers la prolongation et les tirs au but, scellées par une ultime réalisation du jeune Juan Miranda pour le Betis.

Avec ce succès, le Betis Séville, 5e de Liga à la lutte pour les places européennes, est désormais assuré de disputer la Ligue Europa l’an prochain.

