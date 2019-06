Copa America: voici le calendrier complet des matchs

Le coup d’envoi de la Copa América sera donné dans quelques heures au Brésil. Le Chili cherchera à défendre ses couronnes, le Selecao tentera de rafler la mise sur ses terres, tandis que Lionel Messi fera les pieds et les mains pour remporter son premier trophée avec la sélection argentine.

La compétition s’annonce électrique. Les équipes nationales sud-américaines n’ont pas été en compétition depuis la Coupe du monde de l’année dernière. Les équipes qui n’ont pas réussi à se qualifier n’ont disputé que des matches amicaux depuis octobre 2017. Les choses sérieuses commencent.

L’absence de Neymar pour cause de blessure a suscité une certaine anxiété du côté des hôtes. Toutefois, les supporters brésiliens estiment que leur sélection pourrait mieux jouer sans lui. Roberto Firmino et Gabriel Jesus, auteurs d’une saison haute en couleurs à Liverpool et au Manchester City, auront l’occasion de faire la différence et de mener les siens vers le toit de l’Amérique.

L’Argentine a retrouvé Messi qui est plus que jamais déterminé à remporter le titre. Cependant, il faut savoir que 15 des 23 joueurs argentins ont moins de 15 sélections internationales. Ce qui préoccupe les amoureux de l’Albiceleste. Ils estiment que la Pulga a souvent eu du mal à “tout faire lui-même”, surtout après les deux déceptions consécutives en finale de la Copa, en 2015 et 2016 contre le Chili.

Le choix des équipes invitées est tombé sur le Japon et le Qatar. Il sera fascinant d’observer leurs progrès. L’équipe du Japon est bien meilleure que celle qui avait participé à la Copa America il y a 20 ans. Le Qatar, quant à lui, a prouvé sa qualité en battant le Japon plus tôt cette année en finale de la Coupe d’Asie. Jouer dans cette compétition pourrait rendre les invités plus compétitifs que certains de leurs adversaires, ce qui rendra la compétition encore plus chaude.

Notons que le match d’ouverture, qui oppose le Brésil à la Bolivie, se jouera ce soir à 01H30. Voici le calendrier complet de la compétition:

N.K