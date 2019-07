Copa América: Messi risque gros après ses dérapages

En colère, Lionel Messi avait laissé tomber la cérémonie de remise des médailles de la Copa America et accusé les arbitres de corruption, après son expulsion lors de la victoire 2-1 contre le Chili dans le cadre du match de classement.

Quelques minutes avant la mi-temps, Messi s’était affronté avec Gary Medel le défenseur du Chili. Les deux joueurs se sont cognés la poitrine de manière agressive plusieurs fois avant que l’arbitre du match, Mauro Diaz de Vivar, intervienne et les expulses.

À l’issue du match, Messi, qui n’avait pas pris sa médaille, a tiré à boulets rouges sur l’arbitre, en déclarant que son carton rouge était le résultat de ses critiques sévères à l’encontre de l’arbitrage après la défaite en demi-finale contre le Brésil.

“C’est courant. Je pense que l’arbitre a réagi de manière excessive. Avec un carton jaune pour nous deux, tout serait fini”, a-t-il déclaré. “Je ressens beaucoup de colère parce que je pense que je ne méritais pas ce carton rouge. Nous étions en avance, mais, comme je l’ai dit récemment, il y a malheureusement beaucoup de corruption, les arbitres sont corrompus. Nous ne devrions pas participer à cette blague corrompue. Tout est fait pour que le Brésil gagne”, a t-il dit.

Et d’ajouter: “Ce que j’ai dit l’autre fois a dû les déranger. Laissez-les faire ce qu’ils veulent, il faut dire la vérité. Je pars calmement, la tête haute et fier de ce groupe qui a tout donné.”

Le CONMEBOL a publié samedi une déclaration pour dénoncer les accusations de Messi, jugées “non fondées et mensongères”.

“Dans le football, on perd parfois et on gagne parfois. L’un des piliers fondamentaux du fair-play est d’accepter les résultats avec respect”, a déclaré le communiqué. “Il en va de même pour les décisions d’arbitrage qui sont humaines et peuvent toujours être améliorées”, peut-on lire sur le communiqué.

En raison de son expulsion et ses dérapages, Messi risque gros. Il pourrait être suspendu pour une longue durée et louper notamment le match de qualification pour la Coupe du monde de l’Argentine en mars.

N.K