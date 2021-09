Copa América: les larmes de Messi pendant la célébration du titre (VIDEO)

Le capitaine de la sélection d’Argentine, Lionel Messi, a marqué un triplé, dans la nuit du jeudi à vendredi, contre la Bolivie, en match comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde 2022.

A l’issue du match (3-0), les Argentins ont célébré, auprès de leur public, le sacre en Copa America, remportée en juillet dernier. Lionel Messi a partagé des moments de joie avec les supporters en soulevant le trophée et en célébrant le titre dans une ambiance de folie.

L’attaquant du Paris Saint-Germain e toutefois cédé à l’émotion, et n’a pas pu retenir ses larmes lors de déclarations à la télévision. « J’étais inquiet, et j’avais une grande envie d’en profiter, j’ai attendu ce moment si longtemps. On a gagné un match important et on l’a célébré avec le public », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Dieu merci, j’ai eu l’opportunité de le célébrer. Ce fut un moment unique. C’est une célébration incroyable… Ma famille a longtemps souffert, et maintenant elle est sur le podium. Je suis tellement heureux ».

M.F.