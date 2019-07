Copa América : Le Pérou assomme le Chili et rejoint le Brésil (VIDEO)

Le Péruviens sont sur un nuage. 1975 était la dernière fois que le Pérou disputait la finale de la Copa América. Les Incas avaient remporté le titre avec une victoire 1-0 contre la Colombie.

Après toutes ces années d’absence, le Pérou, entraîné par l’Argentin Ricardo Gareca, s’est assuré une place en finale de la Copa America 2019 grâce à une victoire convaincante contre le tenant du titre, le Chili, ce jeudi à Porto Alegre (3-0).

Les deux buts de Flores et Yotun en première mi-temps avec un troisième but de Guerrero, plus la superbe performance du gardien de but, Pedro Gallese, ont joué un rôle déterminant dans la victoire contre une équipe chilienne impuissante.

Cette surprise a empêché la génération dorée du Chili de disputer un troisième titre consécutif, après leur victoire contre l’Argentine en 2015 et 2016.

Le Pérou rejoint donc le Brésil, pays hôte de la compétition et tombeur de l’Argentine (2-0), en finale de la compétition. Le clap de fin, tant attendu, aura lieu dimanche prochain au stade Maracana.

Bhyer Kabiro