Copa America: le Conmebol a sanctionné Lionel Messi

Le comité d’éthique et de discipline du Conmebol a décidé de sanctionner Lionel Messi d’un match de suspension et d’une amende de 1 500 dollars, à cause de son altercation avec le défenseur chilien, Gary Medel, lors de la petite finale de la Copa America disputée le 6 juillet.

La décision a été annoncée sur le site officiel de la Confédération sud-américaine. “Il n’existe aucun recours contre cette décision”, indique l’instance. Et d’ajouter que la sanction fait référence à l’article 12.1 du règlement disciplinaire du Conmebol: “Violations et sanctions du comportement inapproprié de joueurs et d’officiels”.

L’affaire n’est pas encore close et Messi risque gros. Le comité de discipline doit encore statuer sur les critiques de la Pulga contre le Conmebol et l’arbitrage de la compétition. Le quintuple Ballon d’Or avait accusé les arbitres de “corruption” et souligné que tout a été programmé pour favoriser le Brésil.

La Fédération argentine n’a pas tardé à réagir à ces propos et a déclaré que lorsque Messi parlait de “corruption”, il faisait référence à l’arbitrage et non à l’organisation du tournoi ou au Conmebol. Messi avait également envoyé une lettre d’excuses, en évoquant un “stress émotionnel” après l’élimination.

Notons que les coéquipiers de la Pulga ont été éliminés contre le Brésil en demi-finale, avant de s’imposer contre l’Uruguay en match de classement.

