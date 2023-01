Copa America 2024 : le Maroc pose deux conditions pour se joindre à la compétition

Le Maroc va-t-il devenir le premier pays africain à prendre part à la Copa America ? Seul l’avenir nous le dira. Cependant, une source a déclaré au Site info que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a posé deux conditions à la CONMEBOL pour prendre part à cette compétition.

La première est que la Coupe prévue entre juin et juillet 2024 soit organisée aux États-Unis. La FRMF voudrait faire profiter les joueurs une nouvelle fois de l’appui et du soutien de la forte communauté marocaine présente aux USA. La seconde condition est que la CAN 2024 ne soit pas disputée en même temps que la Copa America.

À travers l’histoire, l’équipe nationale du Maroc entretient des relations étroites avec les pays d’Amérique du Sud, ce qui explique l’intérêt porté par la CONMEBOL au football marocain. L’équipe nationale marocaine a récemment affronté deux équipes sud-américaines lors d’un match amical (Chili et Paraguay). Elle devrait affronter la Colombie en mars prochain. À suivre.