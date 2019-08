Convoqué par Vahid Halilhodzic, Mohammed Ihattaren hésite encore

La FRMF et Vahid Halilhodzic ont jeté leur dévolu sur un footballeur néerlando-marocain qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Il s’agit de Mohammed Ihattaren, le jeune milieu offensif du PSV. Ce dernier a été convoqué récemment pour prendre part au stage préparatif de l’équipe nationale marocaine qui aura lieu en septembre.

Les dirigeants marocains multiplient les contacts avec l’entourage d’Ihattaren pour le convaincre d’opter pour le Maroc au lieu des Pays-Bas, mais le joueur n’a toujours pas donné de réponse.

Interrogé par un journaliste néerlandais au sujet de ses choix, le milieu de terrain a lancé: “Actuellement je n’ai toujours pas choisi l’équipe nationale que je vais représenter”.

Ihattaren a évolué dans toutes les catégories jeunes de la sélection hollandaise et devrait trancher dans les jours à venir. Suivi par l’Inter Milan, Manchester City ou encore le FC Barcelone, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’Eredivisie et du football européen. Va-t-il marcher sur les traces de Hakim Ziyech et Oussama El Idrissi?

N.K.