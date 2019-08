Convoité par le Maroc, Ihattaren brille avec le PSV (VIDEO)

Quelques jours après avoir été convoqué en équipe nationale, l’international marocain du PSV Eindhoven, Mohammed Ihattaren, s’est fait remarquer contre Apollon Limassol, lors des barrages de la Ligue Europa.

Le PSV s’est imposé 3-0 et c’est Ihattaren qui a ouvert la marque à la 47e minute, avant que ses coéquipiers ne doublent et triplent la mise. Suivi par l’Inter Milan, Manchester City ou encore le FC Barcelone, le Marocain est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’Eredivisie et du football européen.

Mohammed Ihattaren, qui a évolué dans toutes les catégories jeunes de la sélection hollandaise, n’a pas encore tranché sur la sélection qu’il va représenter. Il a été convoqué récemment pour prendre part au stage préparatif de l’équipe nationale qui aura lieu en septembre.

N.K