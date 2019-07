Convoité par la FRMF, Laurent Blanc rejette l’offre d’un ténor russe

Sans club depuis son départ du PSG en 2016, Laurent Blanc serait proche de succéder à Hervé Renard à la tête des Lions de l’Atlas, rapportent plusieurs médias locaux et français depuis quelques semaines.

En effet, le coach français aurait refusé une offre du Zénith Saint-Petersbourg bien que le club russe dispose d’énormes moyens financiers. Ce qui aurait poussé plusieurs internautes à faire le lien entre ce refus et les négociations en cours entre Laurent Blanc et la fédération marocaine.

D’autres noms sont, par ailleurs, sur la table de la FRMF. Il s’agit de Houssin Ammouta, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Wydad en 2017, et le Bosnien Vahid Halilodzic.

Rappelons que Hervé Renard a annoncé samedi 20 juillet sur sa page officielle qu’il quitte les Lions de l’Atlas. Le coach français a écrit un long message pour faire son annonce et remercier par la même occasion les supporters qui l’ont soutenu durant ces années.

“Le Maroc restera toujours pour moi un pays avec lequel j’ai vécu d’incroyables émotions et avec lequel je serai resté lié le plus longtemps en continue à ce jour. Près de 3 ans et demi, 41 mois pour être précis, d’intenses moments partagés avec des joueurs que j’aime sincèrement, un staff dévoué et tous les fans marocains pendant cette belle période commune”, a-t-il affirmé.

