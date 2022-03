Conor McGregor candidat au rachat de Chelsea

La star irlandaise du MMA, Conor McGregor, entre en course pour l’achat du club de Chelsea, tenu actuellement par l’homme d’affaires russe Roman Abramovich. Ce dernier, indésirable au Royaume-Uni à cause de son amitié avec le président russe Vladimir Poutine et suite à la guerre en Ukraine, a décidé de mettre le club en vente.

Rien n’a été révélé officiellement au sujet du prix du club, mais les rumeurs sont nombreuses. Sur son compte Twitter, McGregor a publié une capture d’écran où est écrit: Chelsea à trois milliards? Je vais l’acheter ».

Notons que le combattant irlandais est connu pour être un grand fan du ballon rond. Il avait déjà entrepris auparavant d’acquérir Manchester United, mais cela n’avait pas abouti. Reste à savoir si son envie est sérieuse ou non.

M.F.