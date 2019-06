Conflit avec Hervé Renard: Amine Harit sort du silence

Alors que plusieurs informations circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles Hervé Renard serait en conflit avec Amine Harit, ce dernier a décidé de sortir de son silence pour balayer toutes ces rumeurs d’un revers de main.

L’international marocain a partagé sur Twitter une capture d’écran de la vidéo polémique, avec comme légende: “Stop aux fausses polémiques! Nous nous étions vus le matin avec le coach, et vous pouvez même constater qu’il me glisse un mot au passage”.

Tout a commencé après la diffusion d’une vidéo (voir ci-dessous) montrant le jeune joueur ne serrant pas la main à Hervé Renard en marge des entraînements.

Rappelons qu’Hervé Renard a convoqué 27 joueurs qui prennent actuellement part au stage préparatif des Lions pour la CAN 2019. Notons que la CAN 2019 débutera le 21 juin et prendra fin le 19 juillet prochain.

A.K.A.