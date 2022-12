Conf’ de presse: ce qu’a dit Walid Regragui avant Maroc-Espagne

À quelques heures du choc entre les Lions de l’Atlas et la Roja, Walid Regragui a tenu une conférence de presse. Une chose est sûre, le sélectionneur national est conscient de l’importance de cette rencontre.

« Pas de complexes, pas de regrets et donner le maximum », c’est l’état d’esprit de Walid Regragui et ce qu’il a transmis aux joueurs de la sélection nationale. Pour lui, la sélection espagnole n’est pas à prendre à la légère, mais cela va dans les deux sens. Personne ne s’attendait à ce que le Maroc n’obtienne ses résultats et « ce Mondial s’est avéré être bien particulier pour de nombreuses équipes ».

Le coach des Lions a indiqué à propos de la Roja: « nous allons jouer contre l’une des meilleures équipes au monde. C’est l’un des favoris pour la victoire finale. Si on arrive à éliminer l’Espagne, ce sera une bonne surprise pour nous et pour notre pays ». Et d’ajouter: « on a confiance en nous, on a réussi à rester soudés. On a rassemblé les Marocains autour de cette équipe, et ça, c’est une victoire ».

En réponse à une question de Le Site info, concernant l’attitude de Luis Enrique vis-à-vis de la sélection marocaine, Walid Regragui a déclaré: « les joueurs se donneront à fond face à la sélection espagnole ce mardi, personne ne peut prévoir le résultat ».

Le groupe est fin prêt pour faire un grand match et continuer sur sa lancée pour créer la surprise face à un favori de ce Mondial, a assuré le sélectionneur national, affirmant que la mission est difficile mais pas impossible.

« Nous connaissons bien le football espagnol et nous avons des joueurs qui évoluent en Espagne », a-t-il fait remarquer, ajoutant : « Nous allons négocier ce match avec la même rage et plus d’ambition ».

Evoquant la sélection espagnole, il a fait remarquer qu’il s’agit d’une école footballistique développée et d’une équipe respectable dont le style de jeu, basé sur la possession de balle, donne du fil à retordre à ses adversaires.

L’essentiel est de faire un bon match avec concentration et efficacité sans penser à autre chose, surtout que les matches des huitièmes de finales sont différents, a préconisé Regragui qui confie que son ambition n’a pas de limite.

A.O. (avec MAP)