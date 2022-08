Compétitions de la CAF: la date du tirage au sort dévoilée

On sait quand aura lieu le tirage au sort des tours préliminaires de la Champions League africaine et de la Coupe de la CAF.

La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de dévoiler la date du tirage au sort des premiers tours des prestigieuses compétitions. Et c’est le 8 août qu’aura lieu le tirage au sort au siège de l’instance dirigeante du football africain en Égypte à partir de 12h00 (heure marocaine).

Les matchs aller du premier tour se joueront du 9 au 11 septembre, alors que les retours sont programmés du 16 au 18 du même mois. Pour le second tour, les rencontres aller se joueront du 7 au 9 octobre, et du 14 au 16 pour le retour.

Il est à noter que le second tour bis de la Coupe de la CAF se jouera du 2 au 9 novembre prochain.

Pour rappel, le RCA et le WAC représenteront le Maroc en Ligue des Champions, alors que l’AS FAR et la RS Berkane seront les représentants du Royaume en Coupe de la CAF.

A.O.