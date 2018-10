Comores-Maroc: voici le onze de départ (CAN 2019)

Hervé Renard a dévoilé la composition de la sélection nationale qui affrontera dans quelques minutes au stade international Said Mohammed Cheikh de Mitsamiouli les Iles Comores pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur national a créé la surprise.

