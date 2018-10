Comores-Maroc: le message des Lions de l’Atlas au public (Vidéo)

C’est ce mardi 16 octobre que les Lions de l’Atlas croiseront les crampons avec les Iles Comores pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. Après la victoire du samedi 13 octobre, amère tout de même à cause d’une prestation pour le moins médiocre, le Maroc tentera de rattraper le coup et de décrocher les trois points de la victoire avec l’art et la manière pour se réconcilier avec le public.

A quelques heures de la rencontre, le défenseur du Wydad de Casablanca Achraf Dari, dans une déclaration au site de la FRMF, a assuré que l’ambiance au sein de l’équipe nationale est au top, ajoutant que les joueurs sont conscients du poids de cette rencontre cruciale et comptent revenir avec la victoire, et le ticket de qualification avec.

Après avoir exprimé sa fierté d’avoir été convoqué pour la première fois à la sélection nationale, le milieu de terrain de Sassuolo Mehdi Bourabia a, pour sa part, confié que l’équipe est prête à relever le défi et s’est dit fier que les Lions de l’Atlas aient pu décrocher les trois points de la victoire au match aller malgré leur mauvaise prestation. «On continue à avancer et on se prépare au 2ème match. J’espère qu’on fera de bonnes choses pour la suite», a-t-il souhaité.

Le milieu de terrain de l’Ittihad FC Karim El Ahmadi a également reconnu que le match aller, malgré la victoire, n’était pas convaincant, affirmant que le jeu des adversaires a compliqué la tâche des Lions de l’Atlas. «Le match d’aujourd’hui sera également difficile. Il fait chaud, on souffre de l’humidité et la pelouse synthétique du stade qui accueillera la rencontre ne nous aidera pas. Mais je tiens tout de même à vous rassurer parce que les joueurs sont habitués aux conditions de l’Afrique. On va gagner», a-t-il promis.

Rappelons que le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 13h.

N.M.