Comores-Maroc: Hervé Renard réserve des surprises

«La sélection a manqué de solutions, de mobilité et de coordination entre les lignes et le manque d’inspirations a été criard face à une sélection qui a montré que toutes les équipes sont difficiles à jouer», a-t-il affirmé.

Le samedi 13 octobre, la sélection nationale s’est difficilement imposée face aux Iles Comores sur le score de 1 à 0 au complexe Mohammed V de Casablanca pour le compte de la 3 ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. Après ce match, Hervé Renard, dans une déclaration à Bein Sports, a reconnu que «l’équipe a manqué de beaucoup de créativité et dans ce registre, l’entraîneur est le premier fautif».

Selon des sources de Le Site info, la décision du sélectionneur national est dû à la médiocre prestation des Lions de l’Atlas face à la même sélection au complexe Mohammed V de Casablanca. Il a ainsi décidé de garder Mbark Boussoufa, Nabil Dirar et Yassine Bounou sur le banc de touche et de titulariser, cette fois-ci, Munir Mohamedi, Ayoub Kaabi et Hamza Mendyl.